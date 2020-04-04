В статистике показали возраст и болезни умерших от Covid-19 украинцев

Коронавирус уносит жизнь украинцев старше 50 лет / Reuters

В Украине по состоянию на 4 апреля скончались от коронавируса Covid-19: 28 человек: 19 женщин (68%) и 9 мужчин (32%). Из них 86% были возрастом старше 50 лет и имели тяжелые заболевания.

"Большинство умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких и ожирения. У 30% умерших с наличием патологии были сопутствующие заболевания", – сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

У больных наблюдались такие болезни:

61% – сердечно-сосудистые заболевания

40% – сахарный диабет

13% – новообразования

4% – заболевания почек

9% – заболевания легких

4% – ожирение

По возрастному распределению:

30-39 лет – 2 человека;

40-49 лет – 2 человека;

50-59 лет – 9 человек;

60-69 лет – 9 человек;

70-79 лет – 5 человек;

80-89 лет – 1 человек.

Отмечается, что пятеро умерших заразились коронавирусом за границей. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти – 4 дня. Все 28 погибших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, смерть наступила в лечебном учреждении. В целом 64% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких.

Как ранее сообщалось, Кабмин продлил карантин до 24 апреля и усилил ограничения. В связи с этим социологи разобрались, как повиляет карантин на жизнь простых граждан.

Напомним, правительство с 6 апреля категорически запрещает украинцам пребывание в общественных местах без респиратора или медицинской маски (в том числе и самодельных). Кроме того, запрещается находиться на улицах группами более чем по двое. Единственное исключение - сопровождение детей, не достигших 14-летнего возраста. Детям моложе запрещено находиться на улице без сопровождения.