Во Львове выписали первый штраф за прогулку в парке Высокий Замок

Мужчина оказал сопротивление правоохранителям / Фото: пресс-служба Нацполиции

Полиция Львова 4 апреля составила протокол об административном правонарушении в отношении 32-летнего местного жителя, который не захотел прервать прогулку в парке по требованию правоохранителей.

Как сообщается на сайте полиции, 13:30 в парке Высокий Замок патруль встретил мужчину, сотрудники полиции попросили его завершить прогулку и пояснили необходимость соблюдения карантина.

Львовянин пообещал правоохранителям, что уйдет из парка и отправится домой. Однако через полчаса этот же патруль встретил мужчину на другой стороне парка и на этот раз потребовали предъявить документы. В ответ полицейские услышали нецензурную брань и отказ подчиняться, более того – мужчина проявил агрессию, совершив нападение на сотрудника полиции и вырвал у него из рук буклет о карантине. Патрульный заявил о повреждении дебоширом его служебной формы.

Мужчина получил протокол, в котором указана статья о нарушении карантина, а также сопротивление полицейскому.

Напомним, на крупный штраф попала украинка, нарушившая самоизоляцию по приезду из Таиланда.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко в украинском телеэфире заявил о том, что отель Казацкий самовольно покинули украинцы, которых специальным рейсом возвратили в страну из Катара несколько дней назад. Теперь им всем нужно будет заплатить по 17 тысяч гривен штрафа.