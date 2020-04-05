Украина по количеству тестов на Covid-19 догоняет страны Африки

По тестированию Украина оказалась между Марокко и Намибией / Фото: REUTERS

По количеству проверенного тестами населения на заболеваемость коронавирусом Covid-19 Украина оказалась на 105 месте.

Статистику обнародовал ресурс worldometer, где постоянно обновляется статистика тестирования в 205 странах, где зафиксирован коронавирус.

Как свидетельствуют данные, по состоянию на 4 апреля в Украине проведено 5040 тестов на выявление коронавируса, что составляет 115 тестов на миллион населения. По охвату населения тестами Украина оказалась между Намибией и Марокко.

Напомним, в Украине подтверждено уже 1225 случаев коронавируса. Об этом говорится в статистике Минздрава по состоянию на 22.00 субботы, 4 апреля. От недуга умерло 32 человека (за день 4 летальных случая).

Как ранее сообщалось, в статистике показали возраст и болезни умерших от Covid-19 украинцев.