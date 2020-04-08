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ВОЗ озвучила рекомендации Украине по завершению карантина

8 апреля 2020, 17:27

В организации полагают, что следует продлить ограничительные меры.

Шмыгаль
Шмыгаль утверждает, что ВОЗ советует карантин пока не отменять / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Всемирная организация здравоохранения, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, рекомендовала продлить в Украине карантин по коронавирусу.

"Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений", - написал в Facebook глава правительства.

По словам премьера, Кабмин уже разрабатывает тщательный план отмены карантина, однако пока предпосылок к этому нет. Шмыгаль подчеркнул, что, как только ситуация стабилизируется, общественности сообщат дату послабления карантинных мер. Однако до мая, убежден глава правительства, надеяться на это не стоит. 

Шмыгаль подчеркнул, что украинцы должны настраиваться в апреле на строгий карантин, а прогулки, встречи с друзьями и походы в кафе оставить на потом.

Как ранее сообщалось, с понедельника, 6 апреля, в Украине ужесточили карантин, который ранее был продлен до 24 апреля. В частности, с сегодняшнего дня украинцы обязаны находиться в общественных местах в масках. За отсутствие защитного средства граждан могут наказать штрафом.

Напомним, в высших эшелонах власти уже обсуждают варианты поэтапного смягчения в Украине карантина по коронавирусу. В СМИ обнародовали приблизительный план уже с 14 апреля.

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