В МОЗ озвучили план, как вообще избежать пика Covid-19 в Украине

Коронавирус в Украине – в МОЗ рассказали, как избежать пика заболеваемости / Фото facebook.com/doc.antonenko

Пика заболеваемости Covid-19 в Украине можно вообще избежать. Для этого достаточно выполнить одно-единственное условие.

"Мы не хотим вообще, чтобы он (пик заболеваемости коронавирусом – ред.) состоялся в Украине, и поэтому просим всех украинцев соблюдать карантинные мероприятия, тогда у нас не будет никакого пика", – цитирует Громадське главного санврача Украины Виктора Ляшко.

Он заверил, что карантинные меры работают – это подтверждает ежедневный мониторинг ситуации от МОЗ. Лучше всего работают социальная самоизоляция и соблюдение дистанции.

Если и дальше соблюдать карантин, то любые прогнозные показатели по коронавирусу для Украины можно уменьшить на 75%.

"И это достаточно хорошо для нашей системы", – резюмировал Ляшко.

Ранее Минздрав опубликовал свежую статистику по ситуации с коронавирусом в Украине. По состоянию на 9:30 среды, 8 апреля, в Украине зафиксированы уже 1668 случаев заражения COVID-19. За сутки добавились 206 новых инфицированных. Жертвами коронавируса стали 52 человека. Выздоровели – 35 украинцев.

Как сообщал Главред, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин, который впоследствии продлили до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

6 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что отдельные карантинные ограничения могут оставаться в силе до сентября 2020 года.

Тем временем Министерство цифровой трансформации Украины разработало особое приложение, которое поможет следить за людьми на карантине или в обсервации. Оно получило название "Дій вдома" и уже доступно для Android-смартфонов.