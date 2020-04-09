Шмыгаль пояснил, как будут послаблять карантин после эпидемии

Шмыгаль пояснил, как будет действовать после карантине / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров и власть на местах готовят новые социальные стандарты, которые предусматривают новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях.

"Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений. В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мер: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе", - цитирует премьера пресс-служба правительства.

Он подчеркнул, что во время эпидемии коронавируса власть работала координированно на всех уровнях. По словам главы правительства, это позволило снизить нагрузку на медицинскую систему и спасти жизни пациентов по всей стране.

"Нам необходимо максимально координировать усилия и, учитывая мировой опыт, переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль добавил, что для комфортного послабления карантина местные власти и правительство будут эффективно работать сообща, что позволит сохранить благосостояние граждан.

"Мы разрабатываем отдельную программу по созданию рабочих мест, и здесь нужна ваша помощь. От вас мы ждем список, работники каких рабочих профессий и в каком количестве вам нужны. Это ваша заявка на рабочие руки", - подытожил он.