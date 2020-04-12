Зеленский утвердил новые правила военной службы - что изменится и для кого

Зеленский внес изменения в закон о военной службе / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский внес свои важные изменения в закон о прохождении военной службы.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, недавно был опубликован соответствующий указ.

По информации, нововведения коснулись процедуры оформления переаттестации, отпусков и командировок:

По-новому будут выдаваться разрешения продолжать службу для офицеров с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы,

для офицеров с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы, также по-новому будет продлеваться контракт с военными , заключенный в особенный период. В том случае, если соглашение на службу было подписано до объявления демобилизации на срок шесть месяцев, есть возможность продлить службу и заключить новый контракт на шесть месяцев.

, заключенный в особенный период. В том случае, если соглашение на службу было подписано до объявления демобилизации на срок шесть месяцев, есть возможность продлить службу и заключить новый контракт на шесть месяцев. На данный момент решается вопрос о переаттестации воинского звания лиц , если речь идет о высшем офицерском составе.

, если речь идет о высшем офицерском составе. относительно отпусков, они будут предоставляться примерно на 10 дней по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением заработной платы.

По поводу опытных и профессиональных военнослужащих, то они при желании или при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

Как ранее писал Главред, Зеленский, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 Петровское, сообщила пресс-служба главы государства.

Также напомним, в четверг, 2 апреля, среди военнослужащих ВСУ зарегистрировали первый случай заболевания китайским коронавирусом Covid-19. Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минобороны на странице в социальной сети Facebook.