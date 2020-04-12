УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский утвердил новые правила военной службы - что изменится и для кого

12 апреля 2020, 22:56

Президент Украины внес изменения в закон военной службе

ВСУ
Зеленский внес изменения в закон о военной службе / УНИАН

Глава государства Владимир Зеленский внес свои важные изменения в закон о прохождении военной службы.

Как пишет пресс-служба Офиса президента, недавно был опубликован соответствующий указ.

По информации, нововведения коснулись процедуры оформления переаттестации, отпусков и командировок:

  •  По-новому будут выдаваться разрешения продолжать службу для офицеров с высокой профессиональной подготовкой и опытом практической работы,
  • также по-новому будет продлеваться контракт с военными, заключенный в особенный период. В том случае, если соглашение на службу было подписано до  объявления демобилизации на срок шесть месяцев, есть возможность продлить службу и заключить новый контракт на шесть месяцев.
  • На данный момент решается вопрос о переаттестации воинского звания лиц, если речь идет о высшем офицерском составе.
  • относительно отпусков, они будут предоставляться примерно на 10 дней по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением заработной платы.
  • По поводу опытных и профессиональных военнослужащих, то они при желании или при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

Как ранее писал Главред, Зеленский, находясь с рабочей поездкой в зоне проведения операции объединенных сил, посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Донецкой области. В частности, он побывал на участке разведения сил и средств № 3 Петровское, сообщила пресс-служба главы государства.

Также напомним, в четверг, 2 апреля, среди военнослужащих ВСУ зарегистрировали первый случай заболевания китайским коронавирусом Covid-19.  Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы Минобороны на странице в социальной сети Facebook.

ВСУ Владимир Зеленский офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленский утвердил новые правила военной службы - что изменится и для кого». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

23:21
Без шансов: какой антисептик лучше всего "убивает" коронавирус
22:56
Зеленский утвердил новые правила военной службы - что изменится и для кого
22:19
Добыча нефти будет рекордно сокращена - СМИ
22:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 13 выпуск 12-04-2020 - кто прошел в прямые эфиры Видео
22:00
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей умерли и заболели на 12 апреля Видео
21:47
Одиозная Черновол похвасталась справкой из психбольницы
21:30
Снежный прогноз на апрель: синоптик ошеломил неотвратимой аномалией
21:23
Комаровский рассказал о пользе от паразитов Видео
21:16
Жесткий карантин: полиция следит за киевлянами с воды и воздуха Видео
20:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: бесценная помощь, влюбленность и разрушительная гордыня Видео
20:35
Ученые обнародовали новые факты о смертельном вирусе
20:10
"Как в войну": коронавирус устроил в Москве 41-й год
20:05
"Работу мы найдем": Кадыров ошарашил наказанием за нарушение карантина
19:31
Премьер Британии впервые обратился к гражданам после излечения от жуткой хвори
19:24
Новый обмен пленными?: у Зеленского заинтриговали неожиданным фото
18:59
Украинского губернатора поймали на нарушении карантина
18:55
Сидите дома: у Авакова поведали, когда украинцы смогут выехать за границу
18:39
Пьянки и скандалы: выяснились шокирующие детали обсервации украинцев под Киевом
18:27
В Ровенской области жуткий пожар охватил монастырь - фото Видео
17:54
Проблемы с посылками: карантин ударил по доставке Укрпочты
17:25
Коронавирус сразит сотни тысяч украинцев: появился зловещий прогноз
17:00
Коронавирус в России: экс-советник Путина рассказал о самом страшном Видео
16:45
"Рождение Христа": Шмыгаль эпично опростоволосился с пасхальным поздравлением
16:06
Обалденный простой рецепт вкусной пасхи: как быстро сделать сладкую паску Видео
16:05
"Хаты горят, как свечки": под Чернобылем пожар уничтожил село, опубликовано жуткое видео Фото
15:55
Уханьская дрянь готовит "сюрприз": главный иммунолог США шокировал заявлением Видео
15:35
Выход из карантина: в Минздраве рассказали, с чего начнут
14:55
Первая смерть от коронавируса в Лавре: злая болезнь убила монаха - СМИ Видео
14:51
Коронавирус навсегда: Комаровский сделал пугающее заявление
14:23
Миллион долларов за вакцину: Зеленский сделал неожиданное предложение
14:14
Лживая пандемия: европейцев призвали не планировать отпуск летом Видео
14:01
Карантин – побоку: толпы верующих собрались у храмов в Вербное воскресенье Видео
13:30
Голос країни 2020 - дата выхода прямых эфиров на 1+1 Видео
13:28
"Три симптома": Ляшко назвал основание для тестирования на коронавирус Видео
13:27
Беларусь быстро летит прямо в "пасть" коронавируса: за сутки много заболевших Видео
13:05
Красивый маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
12:54
В саркофаге любимой подружки египетского фараона нашли уникальную вещь
12:36
Первая вспышка коронавируса в Украине: врач спрогнозировал количество заболевших Видео
12:06
Ляшко назвал возможную дату пика коронавируса в Украине Видео
11:38
Коронавирус в Украине: врач сказал, сколько невыявленных случаев Видео
11:24
Уханьский вирус "прописался" навсегда, но станет менее опасным - вирусолог Видео
10:43
Коронавирус нещадно убивает американцев: в США наступили черные дни Видео
10:33
Секрет коронавируса: кто создал "биологический Чернобыль" мнение
09:33
Китайская зараза пошла войной на Украину: более 250 человек заразились коронавирусом на сутки Видео
09:10
Эпидемия коронавируса в Украине: врач назвал возможную движущую силу Видео
08:52
Коронавирус штурмует Россию: в Москве за сутки умерли 14 человек Видео
08:50
Чего не хватает Зеленскому мнение
08:06
Уханьская зараза ввела в заблуждение ученых: риски заражения на улице возросли Видео
07:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на Вербное воскресенье: головокружительный успех и новые поклонники Видео
06:55
Перевод с албанского: зачем Украина "подарила" Албании 10 млн гривен мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять