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Зеленский увеличил штрафы за поджег сухой травы до астрономических сумм

15 апреля 2020, 21:06

В законе подчеркивается, что действия несут угрозу для здоровья украинцев.

пожар, чернобыль
Выжигание сухой травы, как правило, приводит к плачевным последствиям / Фото: MNS.GOV.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение растительного мира, в частности, за поджег сухой травы.

"Выжигание растительности также приводит к разрушению почвенного покрова и его обеднению. Огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижние части деревьев и кустов и верхние части их корней. При стихийном сжигании травы огонь может охватить большие территории и стать причиной уничтожения диких растений и гибели животных. Кроме того, существует угроза лесных пожаров и возгорания жилых домов, а также короткого замыкания, если поблизости проходят высоковольтные линии электропередачи", - сообщает пресс-служба главы государства.

Закон предусматривает наказание в виде штрафа нарушение требований пожарной безопасности в лесах и самовольное выжигание сухой растительности или ее остатков. Суммы в документе значительно увеличены, что связано с недавними масштабными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения, которые едва не спровоцировали ядерную катастрофу.

Штрафы предусматривают:

  • за загрязнение атмосферного воздуха — от 30,6 тыс. до 51 тыс. грн;

  • за уничтожение или повреждение объектов растительного мира — от 91,8 тыс. до 153 тыс. грн;

  • за нарушение требований пожарной безопасности в лесах гражданами — от 1530 до 3400 грн;

  • за нарушение требований пожарной безопасности в лесах должностными лицами — от 4590 до 15,3 тыс. грн;

  • за самовольное выжигание растительности или ее остатков гражданами — от 3060 до 5100 грн;

  • за самовольное выжигание растительности или ее остатков должностными лицами — от 15,3 тыс. до 17 тыс. грн.

Напомним, экологи бьют тревогу и заявляют, что на восстановление уникальной растительности и популяции животных в лесах Чернобыльской зоны отчуждения понадобится не менее 20-30 лет.

Как ранее сообщалось, спасатели до сегодняшнего дня продолжали ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Также NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.

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