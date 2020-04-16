"Причащал ложечкой в спирте": в Сети глумятся над представительницей церкви в Днепре

Тот самый момент с представительницей церкви / скриншот из видео

Пользователи украинского сегмента Сети активно потешаются над видео, записанном в Днепре.

В ролике, снятом журналистами ТСН, Татьяна Царенко, представительница одной из церквей, священник которой не так давно всерьез нарушил карантинные меры, рассказала, что причащая людей из одной ложки, батюшка регулярно макал ее в емкость со спиртом. В конце своей речи женщина зашлась в отчаянном кашле.

"Завтра она уже будет одной из статистики", "Надо в конце танцующих африканцев с гробом", "А потом отпоют! Все просто", "О, Господи! Сколько идиотов", - с явным ехидством написали пользователи.

Напомним, именно возле вышеуказанной церкви в Днепре коммунальщики вырыли траншею - в которой якобы находился артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны. Таким образом, вход в церковь оказался полностью заблокирован - против чего немедленно начали выступать прихожане.