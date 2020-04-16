"Обосс*ться можно": в Сети распекли священника, освящавшего куличи в маске и защитном костюме

Поп / скриншоты из видео

В одном из супермаркетов Северодонецка в связи с коронавирусным карантином устроили освящение куличей к Пасхе прямо в супермаркете.

Именно такое видео появилось в Сети. В ролике видно, что священник поверх традиционного наряда одел защитный костюм, а также надел медицинскую маску и перчатки.

Также известно, что такие освящения будут продолжаться вплоть до Пасхи. Параллельно, как заявляет епископ Афанасий Яворский, продолжится освящение хлеба на производстве.

Пользователи Сети в весьма жесткой манере прореагировали на подобную инновацию.

"А ведро с водой он когда последний раз мыл и дезинфицировал? Народ,очнитесь!", "Стесняюсь спросить - а пасочки с упаковкой кушать? Насколько я помню, воду святят в открытых банках, хлеб без пакетов так же соль и мак в тарелочках. Печальная ситуация", "Обосс*ться можно", - написали они.

Напомним, ранее в Сети жестко раскритиковали поведение священника в Днепре, который вопреки всем карантинным нормам причащал прихожан из одной ложки.