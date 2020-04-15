Кровати в школах и зараженные священники-бунтари: на Буковине всплеск Covid-19

В школе вместо парт теперь стоят кровати / Фото: 24 канал

В Черновицкой области из-за большого количества зараженных коронавирусом местные власти организовали в одной из школ госпиталь, куда будут направлять тех, у кого диагноз Covid-19 не подтвердили.

"Инфекционное отделение на 7 больных — мы исчерпали. Перепрофилировали дополнительного гинекологическое отделение, лор-отделение и уже перепрофилируем терапевтическое", - цитирует 24 канал главного врача Сторожинецкой больницы Александра Войцеховского.

Госпиталь развернули в школе и вместо парт поставили кровати. В этих мобильных палатах будут принимать пациентов с другими заболеваниями, которые не имеют подозрения на коронавирус. Отмечается, что больницы критически переполнены сразу в нескольких районах Буковины.

Читайте такжеПервая женщина, испытавшая вакцину от Covid-19, поделилась эмоциямиПо состоянию на 15 апреля в Черновицкой области подтвердили еще 73 случая инфицирования коронавирусом, среди заразившихся – четверо священников, которые контактировали с огромным количеством людей. Всего на Буковине зафиксировано 662 случая Covid-19, и это является рекордом в стране.

"Среди новых 73 лиц могу сообщить, что четверо являются священнослужителями, и они уже проинформированы о положительном результате тестирования. Удивляет то, что один из них всячески удивляется и пытается отбросить эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования являются ложные, и завтра собирается пойти в храм и проводить богослужения. Здесь вопрос действительно взаимной ответственности, ведь когда речь идет о жизни и здоровье людей, именно в вопросе безопасности общество и государство должны быть соратниками", - рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Напомним, на Буковине ситуация с коронавирусом давно серьезная, поэтому местные власти приняли решение ввести в области особый режим.

Как известно, в Черновцах патрульной полиции поручили еще 20 марта из-за китайского коронавируса полностью закрыть областной центр для транспорта, однако от вспышки заболевания это не спасло.