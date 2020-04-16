Купили свечи у зараженной: под Харьковом у прихожан церкви вспышка Covid-19

В Харькове случилась вспышка коронавируса / УНИАН

В селе Высокополье Харьковской области от коронавируса умерла женщина, которая продавала свечи в местной церкви. В результате Covid-19 выявили еще у десяти человек, которые с ней близко контактировали.

Как заявил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер на заседании региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности, для препятствования дальнейшему распространению заболевания населенный пункт закроют, а перемещение людей в нем ограничат.

От погибшей заразились прихожане церкви, в которой она постоянно продавала свечи, а также соседи.

"Сегодня круг контактных лиц расширился – еще были отобраны 15 образцов для тестирования", – рассказал заместитель главы ОГА Тарас Пастух.

Читайте такжеПервая женщина, испытавшая вакцину от Covid-19, поделилась эмоциямиУже известно, что в связи со вспышкой коронавиурса транспортные ограничения коснутся двух районов– Валковского и Краснокутского, так как село находится на грани этих районов. Туда направлены мобильные бригады, которые проверят местных жителей на наличие в организме коронавируса.

Еще на минувших выходных женщина продавала свечи в церкви и общалась с огромным количеством людей. Смерть пенсионерки стала первым летальных исходом от коронавируса в Харьковской области.

Как ранее сообщалось, в США в небольшом городке штата Нью-Джерси в доме престарелых полиция обнаружила 17 пожилых людей, умерших от коронавируса Covid-19.

Как ранее сообщалось, власть США вынуждена хоронить погибших от коронавируса в братских могилах, которые выкопали на острове Гарт Айланд недалеко от Манхэттена.