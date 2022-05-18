130 "двухсотых", техника и склады: ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на Херсонщине

ВСУ накрыли артиллерией огрызнувшихся оккупантов на Херсонщине / скриншот

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 10 поражений позиций противника. Враг понес серьезные потери в личном составе.

На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжается боевые действия. Враг по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако продолжаются обстрелы наших позиций по минометам и ствольной артиллерии, сообщает оперативное командование "Юг".

"В ответ нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией за сутки нанесено 10 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили 130 рашистов и 26 единиц техники, среди которых авиадесантная самоходная артиллерийско-минометная установка, 3 модернизированных танка Т-72Б3, 10 единиц бронированной и 12 автомобильной техники", - говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Украины уничтожили российских оккупантов, пытавшихся преодолеть Северский Донец. Удар ВСУ был нанесен после того, как аэроразведчики Госпогранслужбы обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу.

Читайте также"Нечего по сеяному ездить": артиллеристы ВСУ ярко уничтожили колонну оккупантовТакже сообщалось, что украинские воины сбили вражеский беспилотник "Орлан". Летучую цель успешно сбили воины 14 отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Защитники сразу услышали приближение беспилотника, ведь он "дырчит как мопед". Российский "Орлан" они сбили снайперским выстрелом из ДШК.

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