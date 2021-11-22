15-летний подросток торговал COVID-сертификатами в фейковой "Дии"

Полиция разоблачила нарушителя, который создал фейковую "Дию" / facebook/diia.gov.ru/

В Николаевской области юный программист создал сайт, который по дизайну напоминал приложение "Дия". С его помощью клиенты подростка могли формировать фальшивые документы, в частности, паспорт в виде ID-карточки и сертификат о вакцинации от коронавируса.

В приложении можно было загрузить любое свое фото и изменить свой возраст, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области. За подделку юноша просил заплатить от 250 до 650 гривен. Как только он получал деньги, отсылал клиенту архив с программным обеспечением, после чего фейковое приложение можно было установить на смартфон.

"В фейковой программе пользователям предоставлялась возможность создать себе любой документ из представленных в "Дии", на котором генерировался QR-код, но не считывался официальным приложением", – отметили в полиции.

За такие действия парню грозит заключение сроком до трех лет. Следователи уже открыли соответствующее уголовное производство по части 1 статьи 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи).

В полиции отмечают, что парень успел продать поддельное приложение около 30 клиентам. Сейчас правоохранители пытаются установить личности этих покупателей.

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Подделка COVID-сертификатов в Украине

В последнее время в государстве участились случаи попыток подделать COVID-сертификаты. Недавно в Минздраве заявили, что "намониторили" в соцсетях 210 тысяч сообщений на тему "липовых" документов о вакцинации от коронавируса. Полученную информацию ведомство передало полиции.

Уже не раз полиция сообщала о случаях подделки приложения "Дия" с целью создания фальшивых документов о вакцинации. Чаще всего нарушители сбывают свои "творения" с помощью соцсетей.

После одной из таких ситуаций разоблаченного 21-летнего жителя Запорожской области в качестве наказания заставили стажироваться в Министерстве цифровой трансформации, после чего он даже стал советником в ведомстве. Но глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что это был единственный случай, когда министерство поступило подобным образом. Вину парня еще должен определить суд.

Наказание за подделку сертификатов о вакцинации

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов. Соответствующий законопроект №6084 Верховная Рада поддержала в первом чтении 2 ноября. В документе предлагается штрафовать тех, кто производит или распространяет поддельные сертификаты, на сумму до 170 тысяч гривен, или же сажать их за решетку сроком до 3 лет. А тем, кто будет покупать и использовать такие документы, будет грозить штраф до 34 тысяч гривен или до 2 лет ограничения свободы.