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19-летний тиктокер глумился над памятью погибших украинских военных: его нашли и наказали

28 марта 2022, 10:46

Парня нашли уже на следующий день.

19-летний тиктокер глумился над памятью погибших украинских военных / xm-inside.com

Жители Хмельницкого поймали 19-летнего парня, который поглумился над памятью погибших украинских военных. Его заставили на коленях извиняться перед портретами павших воинов.

Местный "тиктокер" распространил недавно видео о символической аллее памяти в Хмельницком с пренебрежительным комментарием, пишет местный сайт "Хм-Инсайд".

"Всем привет. Посмотрите, бл***, что за х***ту понаставляли в городе Хмельницкий, нах***, эти еб***и блоки. Не знаю, нах*** это нужно, но это полный долбоеб***зм", - заявил парень на видео.

Позднее парня нашли и провели с ним профилактические меры. В частности, его заставили на коленях извиняться перед портретами погибших воинов ВСУ. Свидетелями этого стали прохожие, в том числе пожилые люди, едва не совершившие над парнем самосуд.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали мажора Захара Палантина, который накануне обозвал украинских военнослужащих "пушечным мясом" и пожелал им смерти.

Его поставили на колени и заставили публично принести извинения. Более того, он заявил, что готов встать на защиту Украины.

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