Мажора, назвавшего украинских защитников "мясом", заставили извиниться: теперь он хочет служить в ВСУ

Мажора, назвавшего украинских защитников "мясом", заставили извиниться / скриншот

В Днепропетровской области задержали мажора Захара Палантина, который накануне обозвал украинских военнослужащих "пушечным мясом" и пожелал им смерти.

Его поставили на колени и заставили публично принести извинения. Более того, он заявил, что готов встать на защиту Украины. Видео с задержанным мажором опубликовали в сети.

На задержанного Палантина повесили номерной знак автомобиля, на котором он рассекал по городу и поставили на колени. По его словам, он якобы признал, что был не прав и "по глупости" оскорбил человека.

Также мажор заявил, что готов встать на защиту страны от агрессора.

В свою очередь бывший нардеп Михаил Апостол в Facebook сообщил, что после извинений мажор передал свой автомобиль территориальной обороне Кривого Рога и записался добровольцем на войну.

Как сообщал Главред, украинские защитники захватили в Николаевской области супертрофей - новую командно-штабную машину Р-149МА1 армии РФ. Она является элементом автоматизированной системы управления войсками РФ известной как "Созвездие".

Ранее в Черниговской области украинские бойцы захватили самоходную артиллерийскую установку новейшей модели "Мста-С". И, по сложившейся уже традиции, трофей отбуксировали трактором.

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