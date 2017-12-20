Кабмин разрешил Нацгвардии разгонять протесты водометами

Кабинет министров утвердил правила применения и перечень спецсредств, которые могут использовать военнослужащие Национальной гвардии.

Теперь нацгвардейцы могут использовать водометы для разгона, но им запрещено применять слезоточивый газ в толпе, передают Украинские новости. При этом водометы запрещено использовать, если температура воздуха ниже +10 градусов.

Согласно утвержденным правилам, перед применением спецсредств военные Нацгвардии обязаны не менее двух раз через громкоговоритель предупредить нарушителей об этом. После применения спецсредств нацгвардейцы обязаны в кратчайшие сроки обеспечить предоставление медицинской помощи потерпевшим.

Запрещено применять спецсредства в учебных заведениях, больницах, дипломатических представительствах (без их письменного согласия).

Кроме того, разрешены к использованию резиновые и пластиковые дубинки, электрошокеры, наручники, сетки для связывания, служебных собак и коней, средства акустического и микроволнового влияния, гранаты и боеприпасы светошумового и дымового действия, а также устройства для отстрела резиновых пуль.

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