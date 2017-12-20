Социологи выяснили, сколько украинцев считают себя счастливыми

Киевский международный институт социологии провел опрос и выяснил, что 53% населения Украины считают себя счастливыми.

В 2000-х годах уровень счастья в нашей стране постепенно повышался до 2010 года, потом он немного снизился, рассказал на пресс-конференции гендиректор КМИС Владимир Паниотто, пишет УНИАН.

По его словам, война на Донбассе на уровне счастья в государстве почти не сказалась.

"В ходе опроса социологи использовали прямой вопрос: "Считаете ли Вы себя счастливым?". При этом в 2013 году 58% отвечали, что считают себя счастливыми, а в 2015-м — 59%", — сообщил управленец.

Паниотто добавил, что уровень счастья немного снизился "за счет тех зон, в которых люди непосредственно переживают войну, респонденты в других регионах Украины в основном так же счастливы, как и перед войной".

Ранее директор Фонда "Демократические инициативы", социолог Ирина Бекешкина говорила, на захваченной части Донбасса жители больше не хотят отсоединяться от Украины.

Методом личного интервью были опрошены около 2 тыс. респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (начиная с 2014 года — кроме захваченного РФ Крыма) в возрасте старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях сейчас опросы проводятся только на территории, подконтрольной Киеву.