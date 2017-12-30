У Авакова предупредили: захвативший заложников в Харькове может получить снайперскую "пулю в голову"

Неизвестный, захвативший в Харькове одно из отделений "Укрпочты", а потом взявший заложников, зашёл с предметом похожим на пистолет.

В это время в почтовом отделении там находилось 9 человек — сотрудники почты и посетители, в том числе двое детей, сообщает член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

"Патрульные приехали на место ограбления буквально через несколько минут. Грабитель понял, что он не может теперь спокойно покинуть место преступления с награбленным и он принял решение заявить о том, что он берет всех в заложники", — написал Геращенко.

По его словам, в настоящий момент отделение "Укрпочты" оцеплено сотрудниками полиции. На месте находится начальник Харьковской полиции Олег Бех и начальник Харьковского СБУ Андрей Носач.

"С грабителем, ставшим после захвата заложников — террористом, ведутся переговоры. Сотрудники полиции и СБУ действуют профессионально и решительно. Ему предлагается сложить оружие, отпустить заложников и сдаться властям. Будем надеяться, что у террориста хватит ума сложить оружие и сдаться, вместо того чтоб перед Новым Годом получить пулю снайпера в голову", — добавил Геращенко.

Напомним, ранее сообщалось, что захвативший отделение почты в Харькове может выдвинуть требование по обмену заложниками на Донбассе.