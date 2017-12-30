Захвативший отделение почты в Харькове отпустил женщин и детей, мужчины остаются в заложниках

Из здания почты в Харькове вывели женщин и детей, мужчины остаются в заложниках.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Только что глава СБУ доложил президенту об освобождении трех заложников в Харькове. Это трое женщин и двое детей", — написал Цеголко в Twitter.

В то же время, по информации местных СМИ, в заложниках все еще остаются мужчины.

Мужчина, захвативший заложников в почтовом отделении в Харькове, идет на контакт с переговорщиками. На данный момент общение силовиков с ним продолжается, сообщил в эфире "112 Украина" советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Сейчас он не ведет себя агрессивно и общается с переговорщиками довольно адекватно. Более того, по последней информации, он не исключает возможности добровольно сдаться правоохранителям, на что мы и будем надеяться", — сообщил он.

Как передает "Громадське", к месту происшествия прибыл спецназ полиции "КОРД", также подъехали несколько автомобилей скорой помощи. "Спецназовцы" имеют при себе щиты, они уже подошли к зданию почты. Их около десятка.

Напомним, ранее член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что захвативший заложников в Харькове может получить снайперскую "пулю в голову".