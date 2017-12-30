"Когда рука устанет, я должен переключиться". Опубликовано видео из захваченного отделения "Укрпочты"

В Сети опубликовано видео, по утверждению автора, снятое в отделении почты, захваченном в Харькове.

На видеозаписи, опубликованной в Instagram, видно, что злоумышленник одет в маску, а на тело поверх одежды прикреплен какой-то аппарат с большим количеством проводов.

При этом в одном из каналов Instagram Ани Блоггер утверждает что находится внутри захваченного отделения "Укрпочты".

"Произойдет взрыв. Тут несколько тысяч веществ разных, — сообщает захватчик, — Когда у меня рука устанет, я должен буду переключиться, у меня есть специальная педаль. Чтобы не было нажатия несанкционированного".

Напомним, ранее освобожденный мальчик рассказал о захватившем отделение "Укрпочты".