Взрыв в центре Киева, на месте инцидента работает полиция, фото

В центре Киева на Крещатике произошел взрыв в одном из дворов в Пассаже.

Взорвалось что-то в мусорном баке, после чего тот начал гореть. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, которые взялись за ликвидацию огня, пишет dtp.kiev.ua.

Сейчас на месте инцидента работает полиция. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, СМИ обнародовали видео с террористом, припарковавшим заминированный мопед возле канала "Еспресо". Видео, снятое незадолго до покушения на нардепа-радикала Игоря Мосийчука возле канала "Эспрессо". На кадрах видно, как неизвестный мужчина в шлеме паркует мопед рядом с деревом и проверяет что-то на сидении и в багажнике. После этого он берет в руки пакет и уходит.