Часть освобожденных из плена на Донбассе отказалась от лечения из-за внимания прессы

Несколько человек, освобожденных из плена террористов "ЛНР" и "ДНР", отказались от полноценного лечения, поскольку не желают оказываться под давлением общественности и СМИ.

Такую информацию озвучила глава офиса уполномоченного Президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарицкая, сообщает канал "112 Украина".

"Могу отметить - есть несколько случаев отказов от лечения в результате того, что люди не готовы оказаться под давлением прессы, общественности, под которым, к большому сожалению, оказались все освобожденные", - сказала Зарицкая.

По ее словам, что повышенное внимание к персонам освобожденных из плена оказалось неожиданно сложным испытанием.

"Их освободили, все их очень рады видеть, и они у нас по факту оказались на нашей же территории, но под другим давлением - под давлением внимания СМИ и общественности. Совершенно ответственно готова заявить, что несколько человек отказались от лечения и поехали домой. Для них это все сложно", - добавила Зарицкая.

Кроме того, как рассказала она, все остальные бывшие пленники террористов проходят курсы лечения по своему желанию. Возможность получить медицинскую и реабилитационную помощь была оказана всем.

Напомним, ранее глава СБУ заявили о том, что освобожденных из плена украинцев проверят на предмет вербовки.