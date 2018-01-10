Бывший заложник "ДНР" рассказал о концлагере в оккупированном Донецке

Освобожденный из плена "ДНР" известный ученый-религиовед Игорь Козловский рассказал, что на территории захваченного арт-центра "Изоляция" в Донецке удерживаются 50-60 человек.

"В разговорах с теми, кто освобождался… Они говорят, что [людей удерживают] на той же "Изоляции", которая становится чем-то вроде концлагеря. Это завод "Изоляция", который в свое время был закрыт и использовался как арт-площадка. После того как начинаются эти события, выезжает [коллектив] "Изоляции" сюда в Киев. Там [в Донецке] происходит захват этой территории и МГБ делает что-то вроде концлагеря. Там, говорят, человек 50-60 сейчас находятся", — сообщил Козловский в интервью на телеканале "112-Украина".

Напомним, ранее Игорь Козловский рассказал, как в плену "ДНР" его избивали и приставляли к голове оружие.