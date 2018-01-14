Дело Ноздровской. Советник Авакова рассказал о новых подозреваемых в убийстве юристки

Советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зорян Шкиряк заявил, что в деле об убийстве юристки Ирины Ноздровской могут появиться новые подозреваемые — люди, которые знали об этом преступлении, но ничего не сообщили праввохранителям.

"Следствие не закончено, есть все основания полагать, что были лица, которые знали про это преступление, но умолчали, а это криминальная ответственность. Они станут подозреваемыми после того как им выдвинут подозрение", — рассказал Шкиряк в интервью "Апострофу".

По его словам, согласно экспертизе, Юрий Россошанский, по которому суд уже вынес решение, причастен к убийству правозащитницы.

"Доказательная база, которая собрана сотрудниками Нацполиции, направлена в суд, она неопровержима и не подлежит сомнению. Подозреваемый сознался, хоть и не раскаялся. Он считает свой поступок оправданным. Во время следственного эксперимента он воспроизвел весь произошедший инцидент. Важно сказать, что здесь нет политической составляющей, это личная неприязнь двух семей, человеческий фактор, подогретый алкоголем. Есть результаты анализа ДНК, также на сегодняшний день проводится — часть завершена, часть еще проводится — более 70-ти криминалистических экспертиз, которые по предварительным данным подтверждают, вместе с тем, что уже есть, что к этому убийству причастен Россошанский", — говорит Шкиряк.

Он также заверил, что уже в ближайшее время все вопросы, которые есть у защиты Ноздровских и ее дочери Ирины, отпадут.

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