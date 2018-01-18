На египетском курорте застряли около 200 украинцев

Из египетского курорта Шарм-эш-Шейх сегодня, 18 января, ранним утром не смогли вылететь двести одесских отдыхающих

Самолет авиакомпании YanAir должен был прилететь за ними из львовского аэропорта имени Данилы Галицкого. Но накануне вечером борт Airbus A321, регистрационный номер UR - COJ, из-за поломки не смог вылететь туда с пассажирами из Львова, пишет Думская.

В результате одесситы после отдыха не могут пока добраться домой. Этот же борт сегодня в 12:30 должен стартовать из Одессы в Шарм-эш-Шейх с очередной партией из 200 отдыхающих. Но наверняка будет длительная задержка рейса.

Напомним, в пирамиде Хеопса — памятник архитектурного искусства Древнего Египта, единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней — ученые обнаружили портал для отправки фараонов в загробный мир.