Убийство Ноздровской. Суд отклонил апелляцию подозреваемого и оставил его под арестом

В четверг, 18 января, Апелляционный суд Киевской области не удовлетворил апелляцию на меру пресечения защиты Юрия Россошанского, которого подозревают в жестоком убийстве юристки Ирины Ноздровской.

Россошанский останется под арестом, как и постановил суд первой инстанции, пишет "Страна".

Юрий Россошанский находится в СИЗО, общение с ним происходило через видеосвязь. Адвокаты просили суд изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В зале присутствовали адвокат Россошанского Николай Личик, защитники семьи Ноздровской, отец и дочь погибшей Анастасии, сообщает "Цензор.НЕТ".

Напомним, 9 января решением Вышгородского районного суда Россошанскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта в Киевском следственном изоляторе без определения возможности внесения залога.