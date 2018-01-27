Боевики "ЛНР" запретили наблюдателям ОБСЕ проверить путинский "гумконвой"

Вооруженные боевики террористической организации ЛНР не разрешили наблюдателям СММ ОБСЕ проверить содержимое автомобилей путинского "гумконвоя", который прибыл на Донбасс 25 января.

Как говорится в отчете ОБСЕ, боевики заявили, что для проверки машин необходимо получить разрешение "других представителей "ЛНР".

"Команда СММ попыталась последовать за автоколонной на территорию объекта (...), однако четыре члена "ЛНР" (двое из которых были вооруженными) не позволили наблюдателям это сделать, закрыв ворота, прежде чем автомобили Миссии смогли заехать. Один из членов "ЛНР" сообщил, что для доступа к объекту наблюдателям необходимо иметь разрешение от других членов "ЛНР", — говорится в сообщении ОБСЕ.

Наблюдатели зафиксировали 10 тентованных грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от Российской Федерации", три машины обеспечения, две кареты скорой помощи (все с российскими номерными знаками), а также два автомобиля с надписями "милиция" и еще три автомобиля табличками боевиков, которые ехали на запад через Сорокино, которое в 43 км от Луганска.

Как известно, Россия доставляет "гуманитарную помощь" на Донбасс с нарушением международных норм. Украинская сторона и мировое сообщество считают, что таким образом Кремль передает боевикам оружие, амуницию и другую помощь.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский предположил, что в автомобилях, которые, по информации РФ и боевиков, перевозят гуманитарку, может находиться "живая" сила.