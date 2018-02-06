Отец Ноздровской озвучил новые подробности убийства дочери

Отец правозащитницы Ирины Ноздровской — Сергей Дуняк — считает, что к убийству его дочери причастны несколько человек.

Об этом он заявил во время заседания Обуховского суда Киевской области 6 ноября, сообщает "Обозреватель".

"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочь оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", — предположил он.

При этом Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его".

Также он рассказал, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.

"У внучки Насти началось обучение, с ней один полицейский. Еще один у нас дома", — уточнил он.

Напомним, 9 января решением Вышгородского районного суда Россошанскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 марта в Киевском следственном изоляторе без определения возможности внесения залога.