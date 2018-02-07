В зоне АТО оживились боевики: названо количество раненых военных за сутки

В зоне АТО на Донбассе за прошедшие сутки, 6 февраля, террористы увеличили количество вооруженных провокаций — 14 раз нарушили "режим тишины", прицельно обстреляв позиции украинских военнослужащих, ранены три бойца, а еще один — получил боевую травму.

Боевики, в частности, открывали огонь из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения, говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

На Луганском направлении в темное время суток враг активизировался возле Троицкого — неоднократно бил из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов.

Также противник из противотанкового ракетного комплекса обстреливал защитников Крымского, из гранатометов — защитников Катериновки, а из стрелкового оружия открывал огонь неподалеку Станицы Луганской.

В светлое время суток террористы стреляли из 120- и 82-мм минометов недалеко от Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, у Лебединского враг применил минометы калибром 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"Из 82-мм миномета и пехотного вооружения российско-оккупационные подразделения вели огонь по украинским опорным пунктам вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм — в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник осуществил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного — из стрелкового оружия", — отметили в ведомстве.

Напомним, 31 января в зоне АТО террористы пять раз обстреляли позиции украинских воинов, погиб один защитник нашей страны, а еще двое — получили боевые травмы. Узнать больше о вооруженных провокациях врага можно здесь.