На Донбассе повторно обстреляли Донецкую фильтровальную станцию

На Донетчине в воскресенье, 11 февраля, вновь в результате обстрела оказались повреждены бетонные перекрытия Донецкой фильтровальной станции.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на страние ведомства в сервисе микроблоге Twitter.

"В результате обстрела Донецкой фильтровальной станции повреждены бетонные заграждения и дома фильтров – пробиты бетонные перекрытия. Персонал скрывался в бомбоубежище", – говорится в тексте.

По словам представителей ведомства, позднее работа станции была восстановлена в штатном режиме.

Напомним, ранее в штабе АТО назвали число пострадавших силовиков на Донбассе.



