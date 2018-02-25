"600 миллионов долларов дохода". Военный эксперт дал оценку экспорту украинского вооружения

25 февраля 2018, 01:38

Спикер отметил важность выполнения контрактов.

Основными заказчиками отечественной продукции в сфере вооружения остаются страны Азии и Африки Фото: ukroboronprom.com.ua

Украина в 2017 году получила 600 миллионов долларов дохода от реализации экспортных контрактов и предоставления сервисных услуг на территории стран-заказчиков.

До начала военных действий был год, когда доход от продажи оружия, комплектующих и услуг составил 1,8 миллиарда долларов. Такое заявление сделал во время чата в "Главреде" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Эксперт подчеркнул, что основными заказчиками отечественной продукции в сфере вооружения остаются страны Азии и Африки. Ранее в их число входила Россия, однако с 2014 года ситуация изменилась.

В сравнении с прошлыми годами, отметил аналитик, экспорт демонстрирует тенденцию к снижению. Причина заключается в нестабильной ситуации в стране. Однако, поскольку война в Украине не объявлена, расторгать контракты с заказчиками оснований нет.

"Есть подход, который заключается в том, что в основном экспортируются сервисные услуги, некоторые образцы техники, которые выполняются в рамках ранее заключенных контрактов, потому что отказаться от выполнения этих контрактов мы не можем. Ибо мы не объявили чрезвычайное положение. Следовательно, мы должны выполнять контракты", - сказал Згурец.

Спикер добавил, что такая ситуация имеет для украинской экономики определенные преимущества.

"Поступление финансовых валютных ресурсов позволяет нам наполнять государственный бюджет, который используется для финансирования потребностей ВСУ. Условно говоря, если танк "Оплот" для экспорта стоит 5 миллионов долларов, а ремонт танка Т-72 стоит 17 миллионов гривен, получается, что один экспортируемый танк позволяет отремонтировать 10-15 танков в Украине. Это соотношение часто используется, чтобы показать, почему нам нужно сохранять экспорт и одновременно усиливать возможности ремонтных предприятий за счет более низкой цены на вооружение украинской армии", - суммировал он.

Напомним, ранее Згурец констатировал, что за четыре года войны оборонный бюджет Украины существенно увеличился, кроме того, украинская армия увеличила свою численность вдвое.

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