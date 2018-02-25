"Как Папуа-Новая Гвинея". Худрук театра рассказал о восприятии Украины в Европе, видео

25 февраля 2018, 20:01

Директор театра "Золотые ворота" убежден, что в западноевропейском медийном пространстве Украина проиграла информационную войну.

Стас Жирков убежден, что об Украине в Европе знают чрезвычайно мало. Фото: скрин видео Youtube

Художественный руководитель и директор театра "Золотые ворота" Станислав Жирков после масштабных гастролей в Германии убедился в том, что об Украине в европейскому социуме известно крайне мало, и для большей информированности предпринимаются незначительные шаги.

 Своим мнением театрал поделился в интервью для телеканала Эспрессо.TV.

"Мы просто проигрываем информационную войну, проигрываем, как говорится, всухую. И я понимаю, что порой мы не умеем использовать даже то, что нам дается. Ну вот, например, моя постановка в Магдебурге - это же прекрасный и бесплатный шанс для нашего посольства в Германии сделать промоцию Украины. Но они даже не могут приехать на спектакль. Поэтому я понимаю, что этот механизм не срабатывает", - возмущается режиссер.

Жирков рассказал, что в Магдебурге ставил пьесу "Сталкеры" Павла Арье, а также еще одно произведение. Театральную постановку актеры играли на сцене на немецком языке.

"Я говорю по-английски, поэтому с актерами мы общались на английском, но я неплохо понимаю немецкий плюс был переводчик. А второй спектакль мы уже делали в ко-продукции, поэтому там был одна киевская актриса, один львовский актер и один немецкий. И это был спектакль на немецком, украинском, английском и русском языках, то есть он в таком уже полифоническом режиме", - рассказал он.

Режиссер поделился наблюдениями, полученными во время гастролей. Он убежден, что об Украине в Европе знают крайне мало, будто о какой-то африканской стране. И в этом направлении необходимо долго и упортно работать, убежден худрук.

"Это мое отношение и возможно сейчас на меня кто-то обидится, но мы для них - как Папуа–Новая Гвинея. Они о нас почти ничего не знают. Все эти истории, что, мол, украинская культура известна в мире - ничего этого нет. И этот факт надо принять не обижаясь и идти дальше, создавая эту новую украинскую культуру со всеми этими крутыми фактами, которые у нас там есть", - заключил Жирков.

Напомним, ранее режиссер фильма "Червоный" Заза Буадзе во время чата на "Главреде" высказал мнение о том, что украинский зритель уже попросту отвык от украинского кино, которого до сих пор было крайне мало. Однако ценителей отечественного кинематографа ждет небывалое количество премьер. Причем качество фильмов украинского производства, которые выйдут в прокат, будет достойное, обещает режиссер.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Украина Германия гастроли театр информационная война зритель пьеса Станислав Жирков
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
13:56
"Шикарные сисяо". Астафьева восхитила фанатов откровенным фото в купальнике
13:44
Военнослужащий ВСУ расстрелял сослуживца из автомата в лицо под Донецком
13:30
Потроллил россиянина. В Сети "залайкали" пост об украинском шахматисте-патриоте
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять