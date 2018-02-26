"Обезьяна в галстуке". Главарь "ДНР" сменил имидж

Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин прокомментировал новый образ главаря "Донецкой народной республики" (ДНР) Александра Захарченко.

"Пропаганда в Зазеркалье остается без изменений. На всех первых страницах "изданий", как всегда, "отец народа Захарченко", но хочу отметить, что этот недолидер сменил тельняшку на галстук. Видимо, услышал мою критику, потому что в реальной жизни он не имеет никакого отношения к любому подразделению Вооруженных Сил", — написал он на своей странице в Facebook.

"Даю следующий совет этой "обезьяне в галстуке" — в ближайший время ему нужно присоединиться к своему брату по разуму Плотницкому для тесного "обмена опытом", — добавил Аброськин.

Напомним, главарь боевиков "Донецкой народной республики" (ДНР) Александр Захарченко анонсировал свое участие в "выборах главы республики" осенью 2018 года.