В Херсоне вандалы нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины

В Херсоне полиция разыскивает злоумышленников, которые нарисовали свастику на мемориале Аллеи Героев независимой Украины.

Информация о том, что неизвестные лица нарисовали красной краской из баллончика свастику и надпись "Россия" на плитах мемориала на Аллее Героев независимой Украины по ул. Перекопской поступила сегодня утром, сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Херсонского отдела полиции.

Принимаются меры по установлению очевидцев происшествия и лиц, причастных к совершению правонарушения.

Предварительная правовая квалификация – ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время коммунальные службы Херсона стирают надписи вандалов на Аллее Героев независимой Украины.

Напомним, ранее в Киеве суд дал 4 месяца ареста вандалу, разрушившему мемориал Героям Небесной сотни.