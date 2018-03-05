Экс-пленник рассказал об "Изоляции", в которой боевики удерживают украинских военных

В захваченном Донецке на территории какого-то завода находится "Изоляция", в которой боевики удерживают украинских военных, в нашей стране знают, что есть такой объект и там должны быть люди, а кто именно — противник не признает.

На территорию предприятия не допускают представителей Красного Креста, рассказал украинский танкист Иван Ляса, который оказался на свободе после большого обмена пленными в декабре 2017 года, в интервью "Обозревателю".

"Знаю, что есть люди (пленные — Ред.) еще в одной из макеевских колоний. От других военнопленных слышал об "Изоляции"… Насколько мне известно, это территория какого-то завода, где содержат наших ребят", — отметил собеседник.

Ранее освобожденный из плена боевиков "ЛНР" фанат луганского футбольного клуба "Заря" Владислав Овчаренко заявил, что в "министерстве госбезопасности" террористов — беззаконие и бардак, к нему в камеру "МГБ" в захваченном Луганске закинули человека, которого "просто до полусмерти реально зажарили".