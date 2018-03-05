Жителей оккупированной части Донбасса массово вербуют на войну в Сирии - разведка

Представители российских частных военных компаний ведут активные действия с целью завербовать жителей временно оккупированных территорий Донбасса ради участия в боевых действиях в Сирии.

Такое заявление, ссылаясь на данные разведки Главного управления разведки, сделал спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его словам, предпочтение вербовщики отдают кандидатам, которые имеют боевой опыт и хотя бы базовую подготовку по одной из военно-учетных специальностей.

Однако, несмотря на обещания стабильного социального пакета и высокой зарплаты, желающих воевать в Сирии в рядах ЧВК среди жителей Донбасса оказалось немного.

"Информация о значительных потерях среди российских наемников в Сирии в феврале этого года побуждает отказываться от предложений этих агентств, в том числе и так называемых ветеранов Донбасса и военнослужащих российско-оккупационных войск", - заявил Гуцуляк.

Напомним, ранее военный эксперт объяснил, почему Россия будет мстить за убийство наемников "Вагнера" в Сирии.