Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент

Массовое отравление школьников

Утром во вторник, 8 мая, нескольким десяткам учеников средней общеобразовательной школы №8 в Черкассах внезапно стало плохо во время праздничной линейки.

Практически сразу появилась информация о массовом их отравлении. Затем глава украинского Кабмина Владимир Гройсман вылетел в Черкассы. "В Черкассах. Выясняем ситуацию, определяем потребности - спокойно и без паники. Детям оказывается помощь, обеспечим всем необходимым", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter. Вместе с ним туда отправилась и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.



Факт их прибытия в Черкасскую областную детскую больницу и "проведывания" пострадавших школьников постом и фотографией подтвердил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Первые гипотезы о причинах инцидента

Как заявил порталу "Сегодня" помощник главы УГСЧС по Черскасчине Константин Проценко, инцидент мог произойти из-за испарений от канализационного коллектора, расположенного неподалеку от школы.

"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты. О том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера. Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал он.

Согласно предварительной версии событий, на данный момент госпитализированы 53 ребенка и двое педагогов. Одиннадцать из них были госпитализированы в отделения реанимации городской больницы.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, который дал брифинг после посещения больницы с отравленными детьми, сообщил, что возможной причиной массового отравления детей могло стать распыление отравляющего вещества прямо перед началом "линейки".

В настоящий момент распоряжением горсовета учебный процсесс в школе №8 приостановлен до тех пор, пока не будет найдена причина отравления.

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов

Сотрудники спецлаборатории ГСЧС провели экспресс-анализ воздуха в пределах школы СОШ №8. Он не обнаружил содержания ядовитых веществ − сероводорода, аммиака и хлора.

Далее, представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты забрали для анализа образцы технической и питьевой воды с территории школы.

Кроме того, Главк Нацполиции в Черкасской области открыл уголовное дело по факту отравления школьников.

Также прошло заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и чрезвычайной ситуации, сообщили представители пресс-службы украинского МВД. На нем обсуждались главные мероприятия по локализации и ликвидации очага чрезвычайного происшествия и оказание помощи пострадавшим.

Состояние пострадавших спустя 12 часов после отравления

По состонию на 19:00 в Черкассах увеличилось количество пострадавших, которые были госпитализированы в медчуреждения города.

"Госпитализированы 56 человек: 53 ребенка, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается", - сообщила в Twitter глава Минздрава Ульяна Супрун.

Версия эколога

Эколог Наталья Гозак считает возможной причиной отравления свыше 50 детей в Черкассах распространение неизвестного вещества из-за чрезмерной майской жары.

"Здесь безусловно нужно смотреть экспертам на месте, делать на месте анализ этой ситуации. С моей точки зрения могу сказать, что такая высокая температура нехарактерна для мая и является одним из последствий изменения климата. Именно изменения климата и повышение температуры и экстремальные пики температуры еще больше будут вызывать чрезвычайные последствия для сферы здравоохранения", - сказала она.

Специалист отметила, что температура воздуха этой весной устанавливает рекорды, поэтому с молниеносной скоростью могло распространиться любое вредное вещество, в том числе и городской смог.

"Есть вещества, которые более агрессивно взаимодействуют с человеческим организмом именно при высоких температурах. Например, есть такое явление как смог, которое характерно для городов с высокой степенью загрязнения выхлопными газами. Здесь я не могу сказать точно, но экспертам на месте нужно учесть температурный режим и температурные рекорды в эти дни", - подчеркнула Гозак.

По словам эколога, не стоит исключать из списка причин промышленное или транспортное загрязнение. Она подчеркнула, что причин инцидента может быть достаточно.