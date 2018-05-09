Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент

9 мая 2018, 01:32

Реальные и достоверные причины инцидента по-прежнему остаются неизвестными.

  • Медик оказыват помощь пострадавшему школьнику. МВД Украины
  • Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент Twitter
  • Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент МВД Украины
  • Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент procherk.info/news
  • Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент Татьяна Сухенко/Facebook
  • Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент Twiiter
  • Массовое отравление школьников в Черкассах: вся информация, известная на данный момент facebook.com / Анатолій Бондаренко
  • Владимир Гройсман и Ульяна Супрун в больнице навещают отравившихся школьников facebook.com / Анатолій Бондаренко

Массовое отравление школьников

Утром во вторник, 8 мая, нескольким десяткам учеников средней общеобразовательной школы №8 в Черкассах внезапно стало плохо во время праздничной линейки.

Практически сразу появилась информация о массовом их отравлении. Затем глава украинского Кабмина Владимир Гройсман вылетел в Черкассы. "В Черкассах. Выясняем ситуацию, определяем потребности - спокойно и без паники. Детям оказывается помощь, обеспечим всем необходимым", - написал он на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.  Вместе с ним туда отправилась и и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун.

Факт их прибытия в Черкасскую областную детскую больницу и "проведывания" пострадавших школьников постом и фотографией подтвердил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко.

Первые гипотезы о причинах инцидента

Как заявил порталу "Сегодня" помощник главы УГСЧС по Черскасчине Константин Проценко, инцидент мог произойти из-за испарений от канализационного коллектора, расположенного неподалеку от школы.

"После проливных дождей, которые прошли в Черкассах в воскресенье, 6 мая, в коллектор могли попасть какие-то химикаты. О том, что в районе вокруг школы, в близлежащих дворах ощущался зловонный запах, жители сообщали еще вчера. Но попадание химикатов в коллектор после ливней – это лишь одна из версий случившегося", – сказал он.

Согласно предварительной версии событий, на данный момент госпитализированы 53 ребенка и двое педагогов. Одиннадцать из них были госпитализированы в отделения реанимации городской больницы.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман, который дал брифинг после посещения больницы с отравленными детьми, сообщил, что возможной причиной массового отравления детей могло стать распыление отравляющего вещества прямо перед началом "линейки".

В настоящий момент распоряжением горсовета учебный процсесс в школе №8 приостановлен до тех пор, пока не будет найдена причина отравления.

 

На месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов

Сотрудники спецлаборатории ГСЧС провели экспресс-анализ воздуха в пределах школы СОШ №8. Он не обнаружил содержания ядовитых веществ − сероводорода, аммиака и хлора.

Далее, представители Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты забрали для анализа образцы технической и питьевой воды с территории школы.

Кроме того, Главк Нацполиции в Черкасской области открыл уголовное дело по факту отравления школьников.

Также прошло заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и чрезвычайной ситуации, сообщили представители пресс-службы украинского МВД. На нем обсуждались главные мероприятия по локализации и ликвидации очага чрезвычайного происшествия и оказание помощи пострадавшим.

 

Состояние пострадавших спустя 12 часов после отравления

По состонию на 19:00 в Черкассах увеличилось количество пострадавших, которые были госпитализированы в медчуреждения города.

"Госпитализированы 56 человек: 53 ребенка, 3 взрослых. В отделении интенсивной терапии 12 (11 детей и 1 взрослый). Состояние пациентов улучшается", - сообщила в Twitter глава Минздрава Ульяна Супрун.

 

Версия эколога

Эколог Наталья Гозак считает возможной причиной отравления свыше 50 детей в Черкассах распространение неизвестного вещества из-за чрезмерной майской жары.

"Здесь безусловно нужно смотреть экспертам на месте, делать на месте анализ этой ситуации. С моей точки зрения могу сказать, что такая высокая температура нехарактерна для мая и является одним из последствий изменения климата. Именно изменения климата и повышение температуры и экстремальные пики температуры еще больше будут вызывать чрезвычайные последствия для сферы здравоохранения", - сказала она.

Специалист отметила, что температура воздуха этой весной устанавливает рекорды, поэтому с молниеносной скоростью могло распространиться любое вредное вещество, в том числе и городской смог.

"Есть вещества, которые более агрессивно взаимодействуют с человеческим организмом именно при высоких температурах. Например, есть такое явление как смог, которое характерно для городов с высокой степенью загрязнения выхлопными газами. Здесь я не могу сказать точно, но экспертам на месте нужно учесть температурный режим и температурные рекорды в эти дни", - подчеркнула Гозак.

По словам эколога, не стоит исключать из списка причин промышленное или транспортное загрязнение. Она подчеркнула, что причин инцидента может быть достаточно.

 

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
больница Черкассы ГСЧС ученики школьники отравление Владимир Гройсман
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять