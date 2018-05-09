Без парада и георгиевских лент: в Украине по-новому отмечают 9 мая: видео

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – 73-ю годовщину победы над нацизмом во Второй мировой войне. Эти 2 праздника в Украине начали отмечать вместе не так давно – с 2016 года. Они пришли на смену советскому "Дню победы".

Ранее в Украине на 9 мая устраивали помпезный парад, который обязательно сопровождался показом военной техники. Однако с началом российской агрессии эта традиция стала уходить в прошлое. В последние годы 9 мая в Киеве проводили марши военных оркестров.

Праздник победы над нацизмом в Украине принес новые правила. Во время празднований запрещено использовать советскую и нацистскую символику. Кроме того, по украинскому законодательству, исчез термин "Великая Отечественная война".

8 и 9 мая украинцы возлагают цветы к Памятнику Вечной Славы и вспоминают героев, благодаря которым закончилась Вторая мировая война. Младшее поколение общается с ветеранами, которых осталось совсем мало.

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