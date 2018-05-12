Разрушенные объекты и миллионные убытки. Стали известны результаты аудита концерна Минобороны

В результате проверки концерна "Военторгсервис" Министерства обороны Украины за период с 2005 по сентябрь 2017 года выявилены многочисленные нарушения.

Об этом идет речь в выводах Государственной аудиторской службы, сообщает проект "Марлин".

Отмечается, что концерн "Военторгсервис" подчиняется Министерству обороны Украины, имеет в структуре 12 обособленных подразделений и насчитывает 1000 объектов государственной собственности стоимостью 157 млн гривен по всей территории Украины.

Кроме того, аудиторы проверили 753 объектов недвижимого имущества и выявили, что в период до 2012 года Концерн допустил отчуждение имущества без согласования государства на сумму 30 млн грн площадью 32 тыс. кв м. и разрушение 155 объектов площадью 75,7 тыс. кв. м, на сумму 21,6 млн гривен.

В сообщении подчеркивается, что из-за незаконного отчуждения убытки концерна превысили 32 млн грн.

В аудите указано, что Концерн за последние 5 лет не может высвободить из бесплатной аренды частных структур имущество площадью 21,9 тыс. кв. м, стоимостью 11,2 млн грн., пишет "Украинская правда".

"Это приводит к потере бюджетом доходов на 12,1 млн гривен. Речь идет о фирмах ООО "ДПА "Компани", ООО "Интер Инвест Групп" и ООО "Фортуна-Инцитатус", часть которых, по данным СМИ, приближена к экс-работникам концерна и Петру Пукиру, который возглавлял Концерн течение 2005-2012 гг", — отмечается в результатах аудита.

Доказательством неэффективного пользования имуществом стало то, что Концерн и его филиалы предпочитали заключение договоров по хранению товарно-материальных ценностей вместо аренды, поэтому предприятием не получены дополнительные поступления на сумму 18 млн грн.

Аудиторы отмечают, что в "Военторгсервисе" отсутствуют правоустанавливающие документы на земельные участки площадью около 120 га, что может привести к их утрате в результате самозахватов, как это уже произошло с 8 земельными участками площадью 1,3 га.

По мнению аудиторов, такое положение вещей на предприятии обусловлено тем, что за последние 12 лет руководство Концерном осуществлялось без инвестиционного плана и достоверности финансовой отчетности, имущество отчуждалось с нарушением законодательства, работа с должниками не проводилась, отсутствуют многочисленные первичные бухгалтерские и правоустанавливающие документы.

"Поэтому Концерн не обеспечил выполнение условий договоров 2015-2016 годов на поставку Министерству обороны Украины госзаказа по вещевому обеспечению на сумму почти 13 млн гривен", — отметили аудиторы.

По данным системы YouControl, налоговый долг Концерна в настоящее время превышает 38 млн грн, а судебное дело о банкротстве концерна продолжается с марта.