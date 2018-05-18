"Шутить будете дома". Порошенко не оценил юмор главы автодора Днепропетровщины о ремонте дорог

Во время посещения президентом Петром Порошенко объездной дороги в Днепропетровской области глава государства высказал претензии главе областного автодора за неуместную шутку о деньгах на ремонт дорог.

На вопрос, сколько его ведомству необходимо дополнительных средств на строительство дорог, исполняющий обязанности руководителя службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Владислав Животченко ответил: "А кто знает сколько", передает "Depo.Днипро".

"Шутить будете у себя дома, вас президент спрашивает, сколько требуется денег. Я вас не извиняю", — заявил Порошенко на попытки представителя автодора замять ситуацию. При этом самостоятельно он не смог ответить президенту и проконсультировался со своим помощником.

В итоге оказалось, в этом году в Днепропетровской области построят 12,4 км дорог, на что дополнительно потребуется 800 млн гривен. Однако глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко отметил, что средства есть.

Напомним, ранее в сети высмеяли заявление президента Украины Петра Порошенко, который в своем твиттере похвастался тем, что до конца года будут достроены первые 12 км автодороги Н-80.