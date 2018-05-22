Крыма много не бывает. В центре Черновцов установили баннер с изображением двух полуостровов

В Черновцах на центральной площади Соборности по случаю Дня Европы установили баннер, на котором изобразили два Крыма.

Об этом написал местный журналист Василий Забродский на своей странице в Facebook опубликовал соответствующие фото.

"Кажется, Каспруковские (Каспрук — мэр Черновцов, — ред.) грантоеды совершенно перестарались? На их картах два Крыма", — говорится в его сообщении.

"Так правильно — один российский, один наш :) Будет еще кто-то претендовать — нарисуем еще", - шутят в комментариях под постом.

Напомним, ранее американское издание The New York Times опубликовало карту, на которой территория захваченного Крыма была изображена как "спорная" и окрашена в цвет флага РФ.