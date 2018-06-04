В "Укравтодоре" назвали необъективным место Украины в топ-10 худших дорог в мире

В Государственном агентстве автомобильных дорог Украины заявили, что рейтинг Global Competitiveness Index 2017-2018, в котором Украина по качеству дорог оказалась на 130 месте из 137-ми стран, был составлен по итогам 2016 года и демонстрирует устаревшую информацию

"Рейтинг The World Economic Forum относительно качества инфраструктуры в Украине и дорог, в частности, базируется на основных ключевых данных 2016 года, о чем четко указано в анализируемом материале. В данном исследовании не учтены результаты проведения ремонтов 2017 – начале 2018 года и соответственно, оценка качества дорожной инфраструктуры осуществлена без учета этого фактора", - говорится в комментарии на сайте "Укравтодора".

В Госагентстве не отрицают, что дорожное покрытие в Украине далеко от идеального и оставляет желать лучшего. Причиной, по информации сообщения, является недостаточное финансирование отрасли, что приводит к пропуску необходимых сроков по ремонту, а также несоответствие дорог современным нагрузкам.

Напомним, в рейтинге Global Competitiveness Index Украину по качеству дорог обошел даже Мозамбик, заняв 129-ю строчку место по качеству дорог, и ряд других бедных африканских стран (в частности, Зимбабве – 116-е место).