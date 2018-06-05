В Минобороны раскрыли новейшую тактику боевиков на Донбассе

Во временно захваченных районах Донбасса российских наемников и террористов, имеющих либо наркотическую зависимость, либо зависимость от спиртного, отправляют на самый край передовой вести по войскам Операции объединенных сил (ООС).

Как заявил во время брифинга спикер украинского Минобороны Александр Мотузянык, такую тактику террористы применяют для того, чтобы отследить расположение военнослужащих ВСУ.

"Российские офицеры в качестве приманки используют подчиненных, которые систематически употребляют алкоголь или наркотики. Нарушителей отправляют на передовую с приказом обстреливать позиции ООС. Это делается для того, чтобы наши снайперы открыли огонь в ответ и их обнаружили", ― сказал он.

Согласно данным, озвученным Мотузяныком, ситуация в зоне проведения ООС остается сложной, но по-прежнему находится под полным контролем украинских военнослужащих.

Напомним, ранее в районе ООС боевики массово нарушали тишину, применяя артиллерию и минометы.