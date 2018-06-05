Вятрович объяснил, почему памятники маршалу Жукову в Украине являются незаконными

В Украине все памятники в честь одиозного советского военачальника, маршала Георгия Жукова, должны быть снесены, а мемориальные доски – сняты.

Об этом говорится в ответе "Института национальной памяти" на запрос депутата Харьковского облсовета Дмитрия Булаха, подписанном главой учреждения Владимиром Вятровичем.

Согласно фотокопии документа, опубликованной народным избранником в социальной сети Facebook, памятные знаки в честь Жукова можно демонтировать. Среди претензий Вятровича к советскому военачальнику значатся: участие в подавлении крестьянского восстания на Тамбовщине в 1920-х годах; уничтожение сотни тысяч украинцев, призванных в 1943 году, работа Жукова на посту командующего советской окуппационной зоной в Германии после 1945 года, а также тот факт, что на "организованных им учениях в Одесской области от 45 до 60 тысяч солдат были подвергнуты действию радиации".

В целом же, как следует из документа, советский маршал – "личность, которая причастна к установлению советской власти вооруженным путем", поэтому памятные знаки подлежат демонтажу, "а объекты топонимики, названные в его честь - обязательному переименованию".

Напомним, ранее Вятрович объяснил, почему период пребывания Украины в составе СССР является окупацией.