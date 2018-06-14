Взрыв легкового авто во дворе Киева: Супрун рассказала о тяжелом состоянии детей

Глава Минздрава Ульяна Супрун сообщила, что один из четырех несовершеннолетних, пострадавших в результате взрыва автомобиля в Святошинском районе столицы, находится в состоянии комы. Остальные также госпитализированы, но в стабильном состоянии.

"Все имеют множественные проникающие ранения. У трех детей состояние стабильное. Однако один (ребенок - ред.) в тяжелом состоянии - пока в коме", - говорится в сообщении министра в Twitter.





Ранее интернет-сообщество dtp.kiev.ua сообщило, что тяжелее всего пострадал шестилетний мальчик, у которого тяжелые осколочные ранения и которого сейчас оперируют в Охматдете. Кроме того, девочка получила ранения шеи. Двое других детей получили более легкие ранения.

По данным полиции, пострадавшему мальчику - пять лет, двум из девочек по восемь и еще одной - 11.

Напомним, 14 июня в 16:40 в Киеве взорвался припаркованный во дворе автомобиль. В результате взрыва пострадали четверо детей. Взрыв произошел, когда дети попытались открыть какую-то коробку, которую нашли в Волге. Машина уже долгое время стояла неподалеку от одного из домов.