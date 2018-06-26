"К кибератаке приготовиться". Стало известно, в какие даты хакеры из РФ готовят нападение на украинские компьютеры

Хакеры, направляемые и управляемые российскими властями и спецслужбами, заняты подготовкой масштабной и упорядоченной кибератаки на украинские компьютеры в самом скором времени.

Такую информацию в интервью авторитетному западному новостному агентству Reuters озвучил руководитель украинской Киберполиции Сергей Демедюк.

По его словам, российские хакеры намереваются осуществить массовое заражение вредоносными программами украинских компаний, работающих, в частности, во множестве отраслей экономики. Кроме того, "бонусом" к вирусам будут т.н. "фишинговые" письма, отправленные с реальных доменных имен госучреждений, чьи системы подверглись взлому, либо же с "липовых" веб-сайтов, которые имитируют порталы настоящих госорганов.

Как сказал Демедюк, масштабная кибератака может состояться в четверг, 28 июня − когда украинцы будут отмечать День Конституции, или же в День независимости 24 августа. Он также отметил, что отдельные прошлые нападения четко совпадали с украинскими праздниками. К примеру, в канун прошлогоднего Дня Конституции украинские компьютеры поразил вирус под кодовым названием NotPetya.

"Все, что мы сейчас наблюдаем, делается с такой же масштабностью, как NotPetya: с массовой поддержкой и массовым обеспечением внедрения, на высоком организационном уровне, который обычный хакер не способен сделать", − подытожил Демедюк.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ЦРУ установило – за кибератаками против Украины стоят российские военные хакеры.