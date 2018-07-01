Боевики дважды обстреливали украинские позиции, ВСУ не отвечают на провокации - Минобороны

Соблюдая режим тишины согласно договоренности о перемирии, достигнутой ТКГ, с 1 июля Вооруженные силы Украины в зоне операции Объединенных сил не отвечали на провокационные обстрелы пророссийский террористов.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

Мотузяник подтвердил, что с начала суток 1 июля имело место два обстрела украинских позиций: около 04:00 у Зайцево боевики выпустили по позициям ВСУ 14 минометных 120-мм мин. Второй обстрел произошел около Новоалександровки; в течение получаса враг бил по украинским позициям из тяжелого и легкого стрелкового оружия.

Провокации террористов не привели к потерям в рядах ВСУ.

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Напомним, в среду, 27 июня, в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились о поддержке режима прекращения огня на востоке Украины с 1 июля.