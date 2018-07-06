"Стугна-П" круче". СМИ узнали результаты исследования "Джавелинов" в Украине

В Украине эксперты госпредприятия Киевское конструкторское бюро "Луч" (входит в состав концерна "Укроборонпром") провели исследования американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" и выяснили, что украинский ПТРК "Стугна-П" круче.

Испытания зарубежного оружия прошли не так успешно, как хотелось, сообщает Telegram-канал "НачШтабу" со ссылкой на инсайд из Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Эксперты КБ "Луч" провели исследование американских ПТРК и выяснили, что наша "Стугна-П" покруче будет", — отмечается в сообщении.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год, в котором было запланировано выделение 350 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и меры относительно противостояния агрессии России.

Позже посол Штатов в Украине Мари Йованович подтвердила, что украинское государство от США получит "Джавелины" абсолютно бесплатно. В начале марта американский Госдепартамент одобрил продажу Украине 210 единиц оружия и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что наша страна уже получила ПТРК.