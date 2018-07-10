"Речки, лужи и моря". В Киеве "утонули" Нивки, фото

Во вторник, 10 июля, в Киеве после дождя "утонули" Нивки, вся гадость улиц плавала перед глазами.

Под мостом на проспекте Победы затопило дорогу, "образовались речки, лужи и моря", говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Немного дождя — и Нивки в Киеве "утонули"…", — отмечается в сообщении.

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.